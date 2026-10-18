«Россия уже не та»: французский генерал отметил качественный рост ВС РФ 14 октября в ходе слушаний во французском парламенте начальник Генштаба армии генерал Жак де Монгро представил предварительный анализ контрнаступательной операции ВСУ «Вивальди», которая велась на Краснолиманском направлении.