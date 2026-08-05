🛟 В Севастополе спасли четырёх сапбордистов, которых унесло в море Двоих отдыхающих нашли в районе мыса Айя.
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🛟 В Севастополе спасли четырёх сапбордистов, которых унесло в море Двоих отдыхающих нашли в районе мыса Айя.