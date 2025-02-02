Страна и люди
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Страна и люди

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Владимир Малышев. Европейские людоеды жаждут воскресить ужасы Второй мировой войны

Владимир Малышев. Европейские людоеды жаждут воскресить ужасы Второй мировой войны

Наследники европейских нацистов не хотят признавать преступлений своих предковКощунственное заявление о трагедии блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны сделала чешский сенатор, бывший председатель палаты парламента Чехии Мирослава Немцова.

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