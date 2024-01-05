Карякин назвал грязными методами недопуск россиян к юношеским ОИ-2024

Известия/Сергей Лантюхов Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с РЕН ТВ назвал грязными методами решение МОК о недопуске россиян к зимним юношеским Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся с 19 января по 1 февраля в Южной Корее.