Песков назвал патриотизм любовью к Родине и уважением к старшим

Патриотизм – это любовь к Родине, которая складывается из любви к своим близким, семье, работе и дому, а также уважения к старшим, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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