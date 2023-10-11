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«Ъ»: в Татарстане предложили дистанционно наказывать уехавших россиян

В Татарстане предлагают расширить зону действия Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), чтобы привлекать уехавших россиян к ответственности за дискредитацию армии и злоупотребление свободой информации, пишет "Коммерсантъ".

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