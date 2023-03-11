Чемпионат России. 1/2 финала. «Водник» выиграл у «Кузбасса» в овертайме, московское «Динамо» уступило «СКА-Нефтянику»

В чемпионате России по хоккею с мячом прошли первые матчи 1/2 финала. «Водник» выиграл у «Кузбасса» в овертайме (6:5), московское «Динамо» уступило «СКА-Нефтянику» (7:9).
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