Быстрый тест на склонность к болезни Альцгеймера: найдите 2 сердца за 7 секунд

Проверьте себя! фото: Midjorney/ParentsБолезнь Альцгеймера — одно из самых пугающих когнитивных расстройств.
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