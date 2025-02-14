На благоустройство Тулы в 2025 году потратят 688 млн рублей

Глава администрации Тулы провел рабочее совещание по вопросам благоустройства города в 2025 году. В этом году в городе планируется благоустроить 529 объектов, из бюджетов всех уровней будет направлено 688 млн рублей.
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