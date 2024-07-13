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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» готовы сделать Рюдигера самым высокооплачиваемым защитником мира. Антонио не хочет покидать «Реал»

«Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» готовы сделать Рюдигера самым высокооплачиваемым защитником мира. Антонио не хочет покидать «Реал»

Футболист «Реала» получил несколько очень выгодных предложений из ближневосточной лиги, сообщает Sky Sport.

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