«Аякс» лидирует в ЛЕ после 1-го тура, «МЮ» и «Рома» делят 20-е место, ПАОК Чалова и Оздоева – 29-й

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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда из Амстердама разгромила «Бешикташ» со счетом 4:0 и занимает первую строчку. ФКСБ идет на втором месте, «Лацио» и «Тоттенхэм» делят третье-четвертое, также в первой восьмерке «Галатасарай», «Рейнджерс», «Славия» Прага и «Лион».

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