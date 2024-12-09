СК закончил расследование дела зампреда правительства Хабкрая Никонова

Следственный комитет России завершил расследование резонансного уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, фигурантом которого стал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
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