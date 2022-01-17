Сразу 20 000 рублей сможет получить каждый россиянин с 21 января

Новая выплата ожидает некоторых россиян уже с 21 января. Сразу до 20 тысяч рублей могут поступить гражданину на карту "Мир", а на Дальнем Востоке есть вероятность увеличения этой суммы вдвое.
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