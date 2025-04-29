Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны

Академик РАН, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый в беседе с «Известиями» поделился мнением, что российские аппараты могут оказаться первыми в районе Северного полюса Луны.
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