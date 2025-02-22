Сроки проведения саммита Путина и Трампа оценили

Политолог Дмитрий Суслов: Саммит Путина и Трампа пройдет после сближения позиций Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет только тогда, когда позиции сторон по решению украинского конфликта максимально сблизятся.