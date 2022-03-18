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Злостного алиментщика из Гатчинского района отправят в колонию почти на год

Мужчину четыре раза привлекали к ответственности за нежелание помогать деньгами наследникам. Злостный неплательщик из Гатчинского района проведет 10 месяцев в колонии-поселении за долги по алиментам, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

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