Злостного алиментщика из Гатчинского района отправят в колонию почти на год

Мужчину четыре раза привлекали к ответственности за нежелание помогать деньгами наследникам. Злостный неплательщик из Гатчинского района проведет 10 месяцев в колонии-поселении за долги по алиментам, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.