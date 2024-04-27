Мощный удар по целям на Украине: поражены энергетические объекты (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 27 апреля Армия России нанесла массированные ракетные удары по целям на Украине. Украинская сторона заявляла о пусках гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31, а также о работе стратегических ракетоносцев Ту-95, оснащённых крылатыми ракетами.