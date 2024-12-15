Опасность не грозит: эксперты развеяли мифы о парковке с вывернутыми колесами

С точки зрения безопасности, положение руля при парковке зависит от условий стоянки.В мире автолюбителей существует распространенное мнение, что автомобиль следует парковать только с прямым положением руля.
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