О системе подготовки молодых учёных рассказал директор ИНБЮМа

О научных достижениях Института биологии южных морей, о возможностях, которые у него появились после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, а также о системе подготовки молодых учёных журналисту Андрею Поперечнюку рассказал директор ИНБЮМа Роман Горбунов.