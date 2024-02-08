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Вести Севастополь

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О системе подготовки молодых учёных рассказал директор ИНБЮМа

О научных достижениях Института биологии южных морей, о возможностях, которые у него появились после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, а также о системе подготовки молодых учёных журналисту Андрею Поперечнюку рассказал директор ИНБЮМа Роман Горбунов.

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