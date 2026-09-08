Лавров: если Европа нападет на Россию, война будет очень короткой

Лавров посоветовал запомнить слова Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет совершенно другой, нежели конфликт на Украине, и «очень короткой».
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