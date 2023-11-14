Россию "отключили" от международной авиационной доменной зоны

Швейцарский провайдер с 10 ноября прекратил оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов Российским авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .
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