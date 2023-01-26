В Мюнхене люди вышли на акцию протеста против поставки танков Киеву

Ночью сотни людей в Мюнхене вышли на улицу для демонстрации протеста против поставок танков и вооружения Украине, они выступают за дипломатическое решение конфликта, сообщает организатор акции в социальных сетях, прикрепляя видео с места событий.
Ночью сотни людей в Мюнхене вышли на улицу для демонстрации протеста против поставок танков и вооружения Украине, они выступают за дипломатическое решение конфликта, сообщает организатор акции в социальных сетях, прикрепляя видео с места событий.
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