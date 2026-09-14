Honor Magic9 Super Edition получит батарею на 11 000 мА•ч при толщине всего 8,1 мм

Флагман оснастят активным охлаждением, 120-герцевым экраном и тройной основной камерой По данным известного инсайдера Digital Chat Station, Honor готовит Magic9 Super Edition с необычным сочетанием огромного аккумулятора и сравнительно тонкого корпуса.
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