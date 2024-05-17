В ночь на 17 мая была самая массированная атака на Крым и Севастополь

Уничтожены десятки беспилотных аппаратов и более пяти безэкипажных катеров. Повреждена подстанция. Утром губернатор Севастополя сообщил, что на ремонт электрической подстанции нужно время и в связи с этим отменил сегодня занятия в школах и детских садах.