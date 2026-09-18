Владимир Юрзинов: «Надо отдать должное Ротенбергу, который, работая в сборной, собирает в тренерском штабе всех лучших специалистов и все лучшие идеи»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов поделился мыслями о российских тренерах. – Сколько было критики в адрес тренера «Ак Барса» [ Анвара Гатиятулина ] ровно год назад, но Анвар через работу все доказал скептикам.
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