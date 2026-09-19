Мосгоризбирком: уже 3,12 млн избирателей приняли участие в голосовании

Явка на выборах в Госдуму и Совет депутатов муниципального округа Щукино в Москве по итогам второго дня голосования составила 3,12 млн человек.
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