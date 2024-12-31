Украина атаковала шесть российских регионов: главное за сутки

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько российских регионов, Пентагон подсчитал всю военную помощь Украине при действующем президенте США Джо Байдене, а лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал России победу над «неонацистами» в 2025 году.