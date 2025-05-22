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Царьград

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Усиливает тревогу и усталость: эксперт развеял мнение о том, что шоколад может успокоить

Усиливает тревогу и усталость: эксперт развеял мнение о том, что шоколад может успокоить

Во время тревоги употребление шоколада может только усиливать стресс и навредить здоровью.Многие люди в то время, когда нервничают или испытывают тревогу, автоматически тянутся к заветной плитке шоколада, надеясь получить облегчение.

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