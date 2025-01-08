Над Ростовской областью сбили 5 БПЛА

Системы ПВО армии России сбили пять беспилотников над Ростовской областью этой ночью.За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить пять украинских беспилотников над несколькими районами Ростовской области.
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