Петербуржцы рассказали, какими оздоровительными услугами дополнить карту «Серебряный возраст»

Предпочтение отдают посещению бассейнов Опрос, проведенный изданием «Петербургский дневник» совместно с порталом «Единая карта петербуржца» (ЕКП), показал, какими акциями спортивно-оздоровительного характера следует дополнить карту «Серебряный возраст».
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