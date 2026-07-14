В Татарстане запустили газопровод-закольцовку В Сабинском районе Татарстана введён в эксплуатацию новый газопровод-закольцовка.
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В Татарстане запустили газопровод-закольцовку В Сабинском районе Татарстана введён в эксплуатацию новый газопровод-закольцовка.
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