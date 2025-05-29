«Рёнхап»: на борту разбившегося в Южной Корее самолёта были четыре человека

На борту разбившегося в Южной Корее самолёта находились четыре человека. «Патрульный самолёт ВМС, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение на горе в юго-восточном городе Пхохан», — утоняет агентство «Рёнхап».
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