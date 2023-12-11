Грязные чехи решили показать российскую спортивную форму

Измазанные русской кровью чуть больше, чем по локоть в гражданской, а потом во Второй Мировой войне, чехи изобрели форму для российских спортсменов, экстраполируя на нее свои собственные грехи.
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