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Грязные чехи решили показать российскую спортивную форму

Грязные чехи решили показать российскую спортивную форму

Измазанные русской кровью чуть больше, чем по локоть в гражданской, а потом во Второй Мировой войне, чехи изобрели форму для российских спортсменов, экстраполируя на нее свои собственные грехи.

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