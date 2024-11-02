Трамп возвращается: Европа в панике перед возможными последствиями Ирэн ОрлонскаяДональд Трамп вновь заявил о намерении усилить давление на своих союзников, используя в качестве инструмента торговые пошлины.
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