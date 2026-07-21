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Несекретные материалы

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От НПЗ к ПВЗ: как и зачем Россию пытаются раскачать изнутри

От НПЗ к ПВЗ: как и зачем Россию пытаются раскачать изнутри

Киев при технической поддержке специалистов НАТО перешел от тактики точечных ударов по объектам оборонно–промышленного комплекса и энергетики к системному террору против гражданской тыловой инфраструктуры.

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