От НПЗ к ПВЗ: как и зачем Россию пытаются раскачать изнутри

Киев при технической поддержке специалистов НАТО перешел от тактики точечных ударов по объектам оборонно–промышленного комплекса и энергетики к системному террору против гражданской тыловой инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии