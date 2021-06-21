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Победитель сбоя. Кому выгодно, чтобы холодильники и гаджеты быстро ломались

Победитель сбоя. Кому выгодно, чтобы холодильники и гаджеты быстро ломались

Минприроды РФ предложило обязать производителей бытовой техники и электроники продлить срок её службы.

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Sergey Ivanov
Да, все верно! Мы вступили в новую эпоху- эпоху одноразовых вещей! Археологи, роясь в руинах 2000- летней давности, часто находят разбитые кувшины, заботливо связанные бечевкой. Позже, уже в 20 веке мы с таким же упорством чинили автомобили, телевизоры, стиральные машины... Но вот настала новая эра- и вдруг оказалось, что чинить- дороже, чем купить новое! Почему такое случилось? Да потому, что технологии развились до необычайных высот! Сверхмассовое дешевое производство убило многое, о чем мы с умилением вспоминаем сейчас. Я вот вспоминаю прокуренного, а часто и пропитого, телемастера с волшебным чемоданчиком, набитым всякой всячиной: радиолампами, резисторами, транзисторами... А когда я несколько лет назад попытался отдать в починку свой ЖК телевизор, проработавший 10 лет- мне объяснили: -Извините, но эта модель давно снята с производства. Запчастей мы не найдем. Можно, конечно, заказать- и вам вышлют. Но это обойдется вам как ДВА телевизора.... Компьютерная революция произошла на моих глазах. Помню, как у нас в отделе появились первые компьютеры. Как народ с благоговением смотрел на это чудо, боясь к нему притронуться! Помню и ремонтные мастерские, где материнскую плату распаивали, отделяя микросхемы, тестировали их, заменяли вышедшие из строя- и запаивали обратно. Но вот что удивительно: Те, первые компьютеры отличались совершенно невообразимой выносливостью! До сих пор у нас работают компьютеры 15..20- летнего возраста. И ведь мы держим их! И молимся, чтобы они не сломались! Потому, что они встроены в управляющую схему проверочных стендов, а новые компьютеры уже не подходят, потому что банально нет нужных разъемов.... И принтеры у нас есть такие же древние! Потому, что старый игольчатый принтер пробивает сразу 3 квитанции! Современная компьютерная техника работает строго до окончания гарантийного срока.... А если меняешь лазерный принтер на более новый (даже той же фирмы)- то сразу можешь выбросить и запас картриджей! Потому, что в новых есть такой специальный пластмассовый выступ, из- за которого старые картриджи не лезут в новый принтер. Увы, мы живем в мире одноразовых вещей...
Сергей ЮгЗапСиб
"Увы, мы живем в мире одноразовых вещей..." ---- добавлю- и изобилия, всегда есть выбор- хочешь пользуйся старым, хочешь поменяй на современное. Мне 67, я выбираю второе, но кому-то нравится старое и примитивное, через А***о сбагрил за копейки почти весь хлам.
Любовь Малова
Заметила: чем больше наворотов,тем менее долговечна эта вещь.Разговаривала со многими женщинами о стиралках.Сейчас на них стоько разных прграмм,что голову поломать можно,разбирась в них.И ведь все гонятся за этими наворотами,меняя свои стиралки, даже вполне рабочие.НО!!! Мы то пользуемся всего лишь 3-4 программами стирки на этих машинках,да еще сушка и функция отложенного времени.Однако,иметь машину с наворотами - это необходимо.И опять пользуемся теми же программами стирки...Так для чего тогда мы х покупаем? Мода?Желание показать,что мы могём их купить? Ил и рекламы заставляют нас это делать?Моей стирралке БЕКО уже 13 лет.Да,могу купить новую,однако,моя Золушка,мой помощник мне очень дорог.Работает до сих пор. Скажу,наверное, сейчас глупость,но не хочу ее менять,такое чувство,что я предаю старого и надежного друга.И не хочу видеть ее где то на помойке - она это не заслужила.
Сергей ЮгЗапСиб
Выбор всегда за нами, сейчас, во время информационной доступности, можно досконально изучить характеристики, почитать отзывы пользователей, узнать рейтинг надежности любой вещи. Опять же кому важны понты, а кому оптимальная функциональность. И главное- вещь хороша до тех пор, пока не начинает парить мозги.

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