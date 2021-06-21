Победитель сбоя. Кому выгодно, чтобы холодильники и гаджеты быстро ломались

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИБизнес и финансыПобедитель сбоя. Кому выгодно, чтобы холодильники и гаджеты быстро ломались Минприроды РФ предложило обязать производителей бытовой техники и электроники продлить срок её службы.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovДа, все верно! Мы вступили в новую эпоху- эпоху одноразовых вещей! Археологи, роясь в руинах 2000- летней давности, часто находят разбитые кувшины, заботливо связанные бечевкой. Позже, уже в 20 веке мы с таким же упорством чинили автомобили, телевизоры, стиральные машины... Но вот настала новая эра- и вдруг оказалось, что чинить- дороже, чем купить новое! Почему такое случилось? Да потому, что технологии развились до необычайных высот! Сверхмассовое дешевое производство убило многое, о чем мы с умилением вспоминаем сейчас. Я вот вспоминаю прокуренного, а часто и пропитого, телемастера с волшебным чемоданчиком, набитым всякой всячиной: радиолампами, резисторами, транзисторами... А когда я несколько лет назад попытался отдать в починку свой ЖК телевизор, проработавший 10 лет- мне объяснили: -Извините, но эта модель давно снята с производства. Запчастей мы не найдем. Можно, конечно, заказать- и вам вышлют. Но это обойдется вам как ДВА телевизора.... Компьютерная революция произошла на моих глазах. Помню, как у нас в отделе появились первые компьютеры. Как народ с благоговением смотрел на это чудо, боясь к нему притронуться! Помню и ремонтные мастерские, где материнскую плату распаивали, отделяя микросхемы, тестировали их, заменяли вышедшие из строя- и запаивали обратно. Но вот что удивительно: Те, первые компьютеры отличались совершенно невообразимой выносливостью! До сих пор у нас работают компьютеры 15..20- летнего возраста. И ведь мы держим их! И молимся, чтобы они не сломались! Потому, что они встроены в управляющую схему проверочных стендов, а новые компьютеры уже не подходят, потому что банально нет нужных разъемов.... И принтеры у нас есть такие же древние! Потому, что старый игольчатый принтер пробивает сразу 3 квитанции! Современная компьютерная техника работает строго до окончания гарантийного срока.... А если меняешь лазерный принтер на более новый (даже той же фирмы)- то сразу можешь выбросить и запас картриджей! Потому, что в новых есть такой специальный пластмассовый выступ, из- за которого старые картриджи не лезут в новый принтер. Увы, мы живем в мире одноразовых вещей...Сергей ЮгЗапСиб"Увы, мы живем в мире одноразовых вещей..." ---- добавлю- и изобилия, всегда есть выбор- хочешь пользуйся старым, хочешь поменяй на современное. Мне 67, я выбираю второе, но кому-то нравится старое и примитивное, через А***о сбагрил за копейки почти весь хлам.Любовь МаловаЗаметила: чем больше наворотов,тем менее долговечна эта вещь.Разговаривала со многими женщинами о стиралках.Сейчас на них стоько разных прграмм,что голову поломать можно,разбирась в них.И ведь все гонятся за этими наворотами,меняя свои стиралки, даже вполне рабочие.НО!!! Мы то пользуемся всего лишь 3-4 программами стирки на этих машинках,да еще сушка и функция отложенного времени.Однако,иметь машину с наворотами - это необходимо.И опять пользуемся теми же программами стирки...Так для чего тогда мы х покупаем? Мода?Желание показать,что мы могём их купить? Ил и рекламы заставляют нас это делать?Моей стирралке БЕКО уже 13 лет.Да,могу купить новую,однако,моя Золушка,мой помощник мне очень дорог.Работает до сих пор. Скажу,наверное, сейчас глупость,но не хочу ее менять,такое чувство,что я предаю старого и надежного друга.И не хочу видеть ее где то на помойке - она это не заслужила.Сергей ЮгЗапСибВыбор всегда за нами, сейчас, во время информационной доступности, можно досконально изучить характеристики, почитать отзывы пользователей, узнать рейтинг надежности любой вещи. Опять же кому важны понты, а кому оптимальная функциональность. И главное- вещь хороша до тех пор, пока не начинает парить мозги.Комментировать
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