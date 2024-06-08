Захарова: украинским делегатам в Донбассе просто плюнут в лицо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью aif.ru заявила, что жители Донбасса слишком долго страдали из-за режима бывшего украинского президента Петра Порошенко и действующего лидера Владимира Зеленского, поэтому просто «плюнут в лицо» делегатам, которые примут сторону Украины по вопросу провокации в Буче.