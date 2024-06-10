Судебные приставы заставили демонтировать незаконный продуктовый павильон в Тольятти

Судебные приставы Центрального района Тольятти смогли убедить руководство организации демонтировать несанкционированный продуктовый павильон на улице Ленина после того, как оно проиграло дело в Арбитражном суде Самарской области.
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