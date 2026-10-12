В Нижнем Новгороде в гараже нашли тела 18-летней девушки и юноши

Тела 18-летней девушки и 19-летнего молодого человека обнаружил 3 октября сосед по гаражному кооперативу в одном из боксов Нижнего Новгорода.
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