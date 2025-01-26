Валерий Меладзе в Кишиневе: "Я смотрю на красивых людей  и вдохновляюсь"

Известный певец Валерий Меладзе в интервью Павлу Сидоренко заявил, что гордится своей профессией, все больше любит свою работу, любит жизнь, любит людей, вкусно поесть и выпить в хорошей компании, а также посещать и изучать новые страны.
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