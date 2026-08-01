В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. В региональном оперштабе сообщили, что в Краснояружском округе в хуторе Крисаново при атаке украинского FPV-дрона на частный дом пострадала женщина.
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