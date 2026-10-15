Ровно 67 лет с даты ликвидации советскими спецслужбами лютого врага самой идеи Большой России (какой бы эта Россия ни была - царской, советской, социал-демократической) - Степана Бандеры! Прихвостень нацистов, впечатливший своей жестокостью до отвращения даже бесноватого фюрера, предававший своих союзников и идейный палач закончил свою жизнь в результате операции МГБ.
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