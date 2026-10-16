За первое полугодие 2026 года 110 белорусских семей с детьми-инвалидами от 4 до 18 лет разместили их в детских социальных пансионатах на срок до 56 дней, оплачивая только питание — около 8 рублей в сутки.
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