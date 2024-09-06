Москва поддержит кандидата от Демократической партии Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена своими действиями в отношении российских СМИ глушит критику, которая звучит в адрес действующих американских властей.
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