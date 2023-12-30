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Сотрудники Теплосети переходят на особый режим работы с 30 декабря

Линейный персонал всегда готов к устранению нарушений на сетях в зоне ответственности предприятия. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будут работать в режиме повышенной готовности в новогодние и рождественские праздники.

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