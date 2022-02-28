Медвежий угол

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Медведев предложил "по случаю" вернуть смертную казнь

Медведев предложил "по случаю" вернуть смертную казнь

Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза, бывший президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев.

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