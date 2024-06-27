Победители финала Кубка России получат 2 миллиона рублей, если проплывут быстрее чемпионов Олимпиады

Для участников внутрироссийского турнира в июле установили необычные дополнительные призовые. «Победитель финала Кубка России, проплывший быстрее олимпийского чемпиона Игр в Париже или показавший такой же результат, получит 2 миллиона рублей», — сообщил в эфире «Матч ТВ» президент ВФП Владимир Сальников.