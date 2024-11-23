Ужасающие факты про Древний Египет, которые вы не знали

Древний Египет — одно из самых интереснейших мест в исторической летописи. Одержимость древних египтян жизнью после смерти, великие пирамиды и золотые сокровища, а также масса информации, которую они оставили после себя в великих работах, захватывает воображение людей на протяжении тысяч лет.