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Ужасающие факты про Древний Египет, которые вы не знали

Ужасающие факты про Древний Египет, которые вы не знали

Древний Египет — одно из самых интереснейших мест в исторической летописи. Одержимость древних египтян жизнью после смерти, великие пирамиды и золотые сокровища, а также масса информации, которую они оставили после себя в великих работах, захватывает воображение людей на протяжении тысяч лет.

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