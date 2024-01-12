Юлия Высоцкая уехала из России и назвала “домом” другую страну

Актриса Юлия Высоцкая работает в России, а свободное время время проводит за границей. Как выяснилось, у популярной телеведущей есть шикарный особняк в Тоскане, где она с семьей провела новогодние праздники и не скрывает этого.
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