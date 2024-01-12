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Юлия Высоцкая уехала из России и назвала “домом” другую страну

Юлия Высоцкая уехала из России и назвала “домом” другую страну

Актриса Юлия Высоцкая работает в России, а свободное время время проводит за границей. Как выяснилось, у популярной телеведущей есть шикарный особняк в Тоскане, где она с семьей провела новогодние праздники и не скрывает этого.

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Комментарии
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ИХ
Ирина Храмцова
Да пусть, едет куда хочет, не большая потеря, кто смотрит её кулинарию по утрам, только домработницы, которые готовят для своих хозяев.
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22 час.
ИП
Игорь Петров
Пох..
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16 час.
Л
Людмила
Писать вам видно больше нечего.
Ответить
3 час.

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