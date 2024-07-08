На самокате в камеру через камеру. Электросамокатчикам грозят видеофиксацией нарушений, чёрными списками и другими карами

С начала сезона «покатушек» на так называемых средствах индивидуальной мобильности (к которым относится не только двухколёсный электротранспорт) более 15 тысяч пользователей электросамокатов, получили штрафы, ещё свыше 7 тысяч аккаунтов были заблокированы за различные нарушения, пример, за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД и так далее.
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